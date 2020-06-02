У Раді почали збір підписів за відставку Авакова
Фракція "Голос" станом на 12 годину 2 червня зібрала 40 підписів нардепів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Джерело: нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин у Facebook, нардеп від "Голосу" Олександра Устінова на засіданні парламенту 2 червня
Пряма мова Юрчишина: "Станом на зараз понад 40 депутатів вже підписали постанову про відставку Авакова. Поки це представники "Голос" та "Слуг народу"".
Пряма мова Устінової: "Ми всі з цієї трибуни чули про Авакова і про те, що відбувається у поліції. Я почула дуже багато розмов, що коли піде Аваков, то у нас тут буде Росія. Так от – у нас, якщо буде Аваков, то буде Росія.
Учора на голову поліції Вінницької області призначили сепара. Це людина, яка стояла разом з проросійськими протестувальниками 2 травня в Одесі. Цю людину не посадили, а підвищили. Це не допустимо".
Деталі: Представники "Голосу" закликали нардепів від інших фракцій підписувати постанову, щоб станом на п'ятницю, на годину питань до уряду "мати повний комплект".
Для ініціювання розгляду якогось питання у парламенті необхідно зібрати мінімум 150 підписів депутатів.
Згідно зі статтею 18 закону про Кабінет міністрів, Верховна Раді може звільнити члена уряду: за його заявою, за поданням прем’єр-міністра або президента та за власною ініціативою.
Рішення ВР про звільнення з посади члена Кабміну приймається у формі постанови.
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Передісторія:
- Фракція "Слуга народу" запропонувала заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на годині запитань до уряду 5 травня із доповіддю щодо резонансних кримінальних подій останнього тижня.
- Заступник голови депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму виступі підтримав цю ідею та нагадав, що його політсила закликає відправити Авакова у відставку.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порадів, що позиції фракцій "Голос" та "Слуга народу" співпали в питанні виклику для доповіді очільника МВС.