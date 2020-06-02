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ФСБ РФ підтвердила затримання українського десантника

Вівторок, 2 червня 2020, 14:29
ФСБ РФ підтвердила затримання українського десантника
ілюстративне фото

Російська ФСБ підтвердила затримання військовослужбовця України на адмінгкордоні з окупованим Росією Кримом, йому закидають незаконний перетин кордону.

Джерело: ТАСС з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ РФ

Дослівно ФСБ: "Прикордонним управлінням ФСБ Росії по Республіці Крим за незаконне перетинання державного кордону з України в РФ затримано військовослужбовця Збройних сил України Добринського Є. В. 1992 року народження в стані алкогольного сп'яніння без документів, що засвідчують особу".

Деталі: Окупанти заявляють, що під час особистого огляду у затриманого "виявили та вилучили речовину рослинного походження, імовірно, наркотичну". Її спрямували на експертизу.

Відносно Добринського порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 322 КК РФ ("Незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації"). За цією статтею загрожує штраф в розмірі до 200 тис. рублів або примусові роботи або позбавлення волі на строк до двох років.

Що передувало: 30 травня поблизу півострова Чонгар на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом зник український військовослужбовець. Пізніше стало відомо, що це військовослужбовець з 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.

За попередньою інформацію, військовослужбовця могли викрасти. Неподалік місця розміщення військовослужбовців були виявлені сліди боротьби.

"Українська правда" у Threads

Теми: Херсонська областьКримокупаціяРосія
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