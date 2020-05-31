На адмінкордоні з Кримом викрали українського військового

У суботу, 30 травня, поблизу півострова Чонгар на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом зник український військовослужбовець.

Джерело: військова служба правопорядку у Збройних Силах України у Фейсбуці

Деталі: За даними ВСП, зі спостережного посту зник військовослужбовець. Почалися пошукові заходи, які наразі не принесли результату.

Поблизу місця служби бійця виявлені сліди боротьби. Розглядається версія його викрадення.

Дослівно: "30 травня близько п'ятої години ранку в районі півострова Чонгар під час несення служби на спостережному посту було виявлено відсутність військовослужбовця одного з підрозділів Збройних сил України.

За попередньою інформацією, військовослужбовець під час несення служби був викрадений. Неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами.

Наразі вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення місця знаходження військовослужбовця, а матеріали щодо даної події оперативно передані до правоохоронних органів".