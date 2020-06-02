З'явилося відео погрому зі стріляниною на ринку "7 кілометр"

Після стрілянини на промтоварному ринку Одеси "Сьомий кілометр" поліція ввела план "Перехоплення", зловмисників розшукують.

Джерело: поліція Одеської області в Facebook, народний депутат "Європейської солідарності" з одеського округу Олексій Гончаренко у Telegram

Деталі: Вранці на промтоварному ринку 7 км невідомі особи в масках зайшли до магазину тканин, вчинили погром зі стріляниною, побили працівників та втекли з місця події на двох мікроавтобусах.

В результаті стрілянини поранення отримали двоє чоловіків. Їх доставили до лікарні.

У поліції кажуть, що працівники торговельного закладу у результаті конфлікту через місця паркування автомобілів зі співвітчизниками, які також торгують тканинами на ринку, озброїлись пістолетом для відстрілу гумових куль та битами і пішли до їхнього магазину, де побили вікна.

Поліцейські, які прибули на місце події, припинили протиправні дії та доставили до відділення поліції 10-х осіб.

Наразі подію кваліфіковано за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України як хуліганство. Тривають заходи по встановленню та притягненню до відповідальності всіх учасників злочину.

Народний депутат Гончаренко оприлюднив у своєму telegram-каналі відео, очевидно з камери спостереження з магазину, де сталася стрілянина.

Чому це важливо: За останні тижні загострилося питання відставки очільника МВС Арсена Авакова, зокрема після інцидентів із згвалтуванням і катуваннями у райвідділку поліції міста Кагарлик на Київщині та озброєного конфлікту з масовою стріляниною у Броварах.