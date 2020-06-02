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Після 22 червня "адаптивний карантин" можуть змінити - Ляшко

Вівторок, 2 червня 2020, 17:10

Після 22 червня Міністерство охорони здоров'я можливо запропонує переглянути карантинні обмеження.

Джерело: Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова Ляшка: "Зараз він (карантин - ред.) триватиме до 22 червня, це 100%, після цього будемо дивитися, як пом'якшення з 10 і 15 червня впливатиме на ситуацію.

Якщо вона буде на такому ж рівні - ми знову-таки будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту".

Деталі: За словами Ляшка, подальші рішення щодо зняття карантинних обмежень залежатимуть від епідемічної ситуації не тільки в Україні, а й в країнах Європейського союзу, які першими увійшли в епідемічний процес.

Передісторія:

  • Наразі в Україні до 22 червня діє "адаптивний карантин". 
  • За добу 1 червня в Україні підтвердили 328 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 9 осіб померли від ускладнень COVID-19, одужали 388 хворих.

Теми: медицинакарантин


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