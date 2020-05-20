З 22 травня до 22 червня буде "адаптивний карантин" – Кабмін

З 22 травня до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин

Джерело: засідання уряду

Деталі: Члени Кабінету міністрів одностайно підтримали пропозицію міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Нова постанова продовжить також дію постанови Кабміну від 11 березня (№211). Її доопрацюють впродовж середи.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що "завтра цю постанову потрібно опублікувати".

Дослівно Степанов: "Проєктом пропонується встановити з 22 травня до 22 червня 2020 року на території України карантину з урахуванням епідемічної ситуації в регіонах".