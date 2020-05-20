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З 22 травня до 22 червня буде "адаптивний карантин" – Кабмін

Середа, 20 травня 2020, 14:50

З 22 травня до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин

Джерело: засідання уряду

Деталі: Члени Кабінету міністрів одностайно підтримали пропозицію міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Нова постанова продовжить також дію постанови Кабміну від 11 березня (№211). Її доопрацюють впродовж середи.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що "завтра цю постанову потрібно опублікувати".

Дослівно Степанов: "Проєктом пропонується встановити з 22 травня до 22 червня 2020 року на території України карантину з урахуванням епідемічної ситуації в регіонах".

Теми: карантинКабінет міністрів


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