З 22 травня до 22 червня буде "адаптивний карантин" – Кабмін
Середа, 20 травня 2020, 14:50
З 22 травня до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин
Джерело: засідання уряду
Деталі: Члени Кабінету міністрів одностайно підтримали пропозицію міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Нова постанова продовжить також дію постанови Кабміну від 11 березня (№211). Її доопрацюють впродовж середи.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що "завтра цю постанову потрібно опублікувати".
Дослівно Степанов: "Проєктом пропонується встановити з 22 травня до 22 червня 2020 року на території України карантину з урахуванням епідемічної ситуації в регіонах".