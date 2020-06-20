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За добу у світі підтвердили рекордні 180 тисяч нових випадків COVID-19

Субота, 20 червня 2020, 05:40
За добу у світі підтвердили рекордні 180 тисяч нових випадків COVID-19

19 червня зареєстровано 181 тисячу нових хворих на коронавірус. Це рекордний показник за час пандемії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше заражень виявили у Бразилії – 55 тисяч. У США за добу зафіксували 33,5 тисяч нових хворих, в Індії – 14,7 тисяч, у Росії – майже 8 тисяч, у Чилі – 6,3 тисяч, у Мексиці – 5,6 тисяч, у Пакистані – майже 5 тисяч, у Саудівській Аравії – 4,3 тисяч та 3,8 тисяч нових хворих у Південній Африці. 

Цього ж для померли 5066  людей із діагнозом COVID-19. У Бразилії зареєстрували 1221 жертву захворювання, в США – 719, у Мексиці – 667 та 366 смертей в Індії.

Загалом у світі виявили 8 мільйонів 757 тисяч заражень. Померли 462 тисячі хворих, вилікувались – 4 мільйони 625 тисяч людей. Активними залишаються 3 мільйони 669 тисяч випадків. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: коронавірус
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