За добу у світі підтвердили рекордні 180 тисяч нових випадків COVID-19

19 червня зареєстровано 181 тисячу нових хворих на коронавірус. Це рекордний показник за час пандемії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше заражень виявили у Бразилії – 55 тисяч. У США за добу зафіксували 33,5 тисяч нових хворих, в Індії – 14,7 тисяч, у Росії – майже 8 тисяч, у Чилі – 6,3 тисяч, у Мексиці – 5,6 тисяч, у Пакистані – майже 5 тисяч, у Саудівській Аравії – 4,3 тисяч та 3,8 тисяч нових хворих у Південній Африці.

Цього ж для померли 5066 людей із діагнозом COVID-19. У Бразилії зареєстрували 1221 жертву захворювання, в США – 719, у Мексиці – 667 та 366 смертей в Індії.

Загалом у світі виявили 8 мільйонів 757 тисяч заражень. Померли 462 тисячі хворих, вилікувались – 4 мільйони 625 тисяч людей. Активними залишаються 3 мільйони 669 тисяч випадків.

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