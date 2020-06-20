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За сутки в мире подтвердили рекордные 180 тысяч новых случаев COVID-19

Суббота, 20 июня 2020, 05:40

19 июня зарегистрировано 181 тысячу новых больных коронавирусом. Это рекордный показатель за время пандемии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего заражений обнаружили в Бразилии – 55 тысяч. В США за сутки зафиксировали 33,5 тысяч новых больных, в Индии – 14,7 тысяч, в России – почти 8 тысяч, в Чили – 6,3 тысяч, в Мексике – 5,6 тысяч, в Пакистане – почти 5 тысяч, в Саудовской Аравии – 4,3 тысяч и 3,8 тысяч новых больных в Южной Африке.

В этот же для умерли 5066 человек с диагнозом COVID-19. В Бразилии зарегистрировали 1221 жертву заболевания, в США – 719, в Мексике – 667 и 366 смертей в Индии.

Всего в мире обнаружили 8 миллионов 757 тысяч заражений. Умерли 462 тысяч больных, вылечились – 4 миллиона 625 тысяч человек. Активными остаются 3 миллиона 669 тысяч случаев. 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире  

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус


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