На колишню полонену донецьких бойовиків скоїли черговий напад

Валентина Бучок, яка рік провела в полоні бойовиків, на своєму подвір’ї підірвалась на розтяжці.

Джерело: керівник Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир Щербаченко у Facebook

Пряма мова: "Здійснено напад на Валентину Бучок. Валентина, колишня полонена "ДНР", в’язниці "МГБ ДНР" "Ізоляція" сьогодні зранку підірвалася на розтяжці у себе на подвір’ї, вдома в селі, поруч з містом Костянтинівка на Донеччині.

Валентина відверто і безстрашно свідчить про злочини т.зв "ДНР", а також веде кілька судових процесів проти корпорації ДТЕК. Це вже не перша спроба замаху на Валентину. Попередні замахи лишилися не розслідуваними правоохоронними органами.

Українські спецслужби не здатні забезпечити безпеку свідків в судових процесах проти окупантів".

Деталі: До будинку постраждалої приїхали лікарі. За словами Щербаченка, вона жива і після інциденту могла говорити. Більше подробиць він не знає.

Варто зауважити, що це не перший напад на жінку, раніше їй на подвір’я будинку невідомі кидали гранату. Тоді боєприпас знайшов її чоловік.

Валентину Бучок бойовики ОРДО звинуватили в шпигунстві у 2017 році. Майже рік жінку тримали у полоні та катували.