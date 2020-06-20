Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На колишню полонену донецьких бойовиків скоїли черговий напад

Субота, 20 червня 2020, 11:30
На колишню полонену донецьких бойовиків скоїли черговий напад

Валентина Бучок, яка рік провела в полоні бойовиків, на своєму подвір’ї підірвалась на розтяжці.

Джерело: керівник Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир Щербаченко у Facebook

Пряма мова: "Здійснено напад на Валентину Бучок. Валентина, колишня полонена "ДНР", в’язниці "МГБ ДНР" "Ізоляція" сьогодні зранку підірвалася на розтяжці у себе на подвір’ї, вдома в селі, поруч з містом Костянтинівка на Донеччині.

Валентина відверто і безстрашно свідчить про злочини т.зв "ДНР", а також веде кілька судових процесів проти корпорації ДТЕК. Це вже не перша спроба замаху на Валентину. Попередні замахи лишилися не розслідуваними правоохоронними органами.

Українські спецслужби не здатні забезпечити безпеку свідків в судових процесах проти окупантів".

Деталі: До будинку постраждалої приїхали лікарі. За словами Щербаченка, вона жива і після інциденту могла говорити. Більше подробиць він не знає.

Варто зауважити, що це не перший напад на жінку, раніше їй на подвір’я будинку невідомі кидали гранату. Тоді боєприпас знайшов її чоловік.

Валентину Бучок бойовики ОРДО звинуватили в шпигунстві у 2017 році. Майже рік жінку тримали у полоні та катували.

Як повідомили Українській правді у ДТЕК, судові справи між компанією і Валентиною Бучок лишилися в минулому і на теперішній час відсутні. Зокрема, у листопаді 2019 року Донецький апеляційний суд виніс постанову про задоволення позову Бучок, і в січні 2020-го "ДТЕК Донецькі електромережі" здійснив їй всі виплати, передбачені рішенням суду. Там зазначили також, що з 2018 року Валентина не працює на ДТЕК.

Українська правда
Теми: Донецька областьтероризмнапад
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Донецька область
На п’яти напрямках на сході країни тривають важкі бої − Генштаб
Окупанти убили 3 цивільних на Донеччині
Окупанти обстріляли Авдіївку і Гостре на Донеччині: двоє загиблих
Останні новини
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: