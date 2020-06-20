Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На бывшую пленницу донецких боевиков совершили очередное нападение

Суббота, 20 июня 2020, 11:30
На бывшую пленницу донецких боевиков совершили очередное нападение

Валентина Бучок, которая год провела в плену боевиков, в своем дворе подорвалась на растяжке.

Источник: руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко в Facebook

Прямая речь: "Совершено нападение на Валентину Бучок. Валентина, бывшая пленная "ДНР", тюрьмы "МГБ ДНР" "Изоляция" сегодня утром подорвалась на растяжке у себя во дворе, дома в селе, рядом с городом Константиновка Донецкой области.

Валентина откровенно и бесстрашно свидетельствует о преступлениях т.н. "ДНР", а также ведет несколько судебных процессов против корпорации ДТЭК. Это уже не первая попытка покушения на Валентину. Предыдущие покушения остались не расследованными правоохранительными органами.

Украинские спецслужбы не способны обеспечить безопасность свидетелей в судебных процессах против оккупантов".

Детали: Домой к пострадавшей приехали врачи. По словам Щербаченко, она жива и после инцидента могла говорить. Больше подробностей он не знает.

Стоит заметить, что это не первое нападение на женщину, ранее ей во двор дома неизвестные бросали гранату. Тогда боеприпас нашел ее муж.

Валентину Бучок боевики ОРДО обвинили в шпионаже в 2017 году. Почти год женщину удерживали в плену и пытали.

Как сообщили Украинской правде в ДТЭК, судебные разбирательства между компанией и Валентиной Бучок остались в прошлом и в настоящее время отсутствуют. В частности, в ноябре 2019 года Донецкий апелляционный суд вынес постановление об удовлетворении иска Бучок, и в январе 2020-го "ДТЭК Донецкие электросети" осуществил ей все выплаты, предусмотренные решением суда. Там отметили также, что с 2018 года Валентина не работает на ДТЭК.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьтерроризмнападение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Донецкая область
На пяти направлениях на востоке страны продолжаются тяжелые бои − Генштаб
Оккупанты убили 3 гражданских в Донецкой области
Оккупанты обстреляли Авдеевку и Гостре в Донецкой области: двое погибших
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: