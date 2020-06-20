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На бывшую пленницу донецких боевиков совершили очередное нападение

Суббота, 20 июня 2020, 11:30

Валентина Бучок, которая год провела в плену боевиков, в своем дворе подорвалась на растяжке.

Источник: руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко в Facebook

Прямая речь: "Совершено нападение на Валентину Бучок. Валентина, бывшая пленная "ДНР", тюрьмы "МГБ ДНР" "Изоляция" сегодня утром подорвалась на растяжке у себя во дворе, дома в селе, рядом с городом Константиновка Донецкой области.

Валентина откровенно и бесстрашно свидетельствует о преступлениях т.н. "ДНР", а также ведет несколько судебных процессов против корпорации ДТЭК. Это уже не первая попытка покушения на Валентину. Предыдущие покушения остались не расследованными правоохранительными органами.

Украинские спецслужбы не способны обеспечить безопасность свидетелей в судебных процессах против оккупантов".

Детали: Домой к пострадавшей приехали врачи. По словам Щербаченко, она жива и после инцидента могла говорить. Больше подробностей он не знает.

Стоит заметить, что это не первое нападение на женщину, ранее ей во двор дома неизвестные бросали гранату. Тогда боеприпас нашел ее муж.

Валентину Бучок боевики ОРДО обвинили в шпионаже в 2017 году. Почти год женщину удерживали в плену и пытали.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьтерроризмнападение


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