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Наступного тижня заклади харчування й транспорт посилено перевірятимуть

Субота, 20 червня 2020, 16:15
Наступного тижня заклади харчування й транспорт посилено перевірятимуть

Наступного тижня розпочнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Джерело: традиційна селекторна нарада під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "Якщо заклади не слідкують за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то мають нести за це відповідальність. Громадські місця мають відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину".

Деталі: Зазначається, що президенту в ході наради повідомили про зростання показника захворюваності на COVID-19 за цей тиждень в Україні з 38 до 44 осіб на 100 тисяч населення.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов планує відвідати Львівську та Закарпатську області, які перебувають серед лідерів за кількістю інфікованих. Міністр не виключає, що Закарпаттю доведеться готуватися до запровадження додаткових обмежень на один тиждень.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доповів, що здійснено понад 2,5 тисяч перевірок громадського транспорту. Виявлено 703 порушення у зв'язку з недотриманням заходів безпеки, несправністю транспортних засобів і проблемами з ліцензіями. Накладено штрафів майже на 2 млн грн.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що наступного тижня розпочнуться страхові виплати сім’ям лікарів, які загинули через COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЗеленський
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