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На следующей неделе заведения питания и транспорт будут усиленно проверять

Суббота, 20 июня 2020, 16:15

На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса.

Источник: традиционная селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: "Если учреждения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина".

Детали: Отмечается, что президенту в ходе совещания сообщили о росте показателя заболеваемости COVID-19 за эту неделю в Украине с 38 до 44 человек на 100 000 населения.

Министр здравоохранения Максим Степанов планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, которые находятся среди лидеров по количеству инфицированных. Министр не исключает, что Закарпатью придется готовиться к введению дополнительных ограничений на одну неделю.

Министр внутренних дел Арсен Аваков доложил, что совершено более 2500 проверок общественного транспорта. Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Наложено штрафов почти на 2 млн грн.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших из-за COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирусЗеленский


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