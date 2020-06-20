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Колишній військовий хотів підірвати госпіталь і залізничну станцію – ОГП

Субота, 20 червня 2020, 17:19

На Луганщині попереджено вчинення ряду терористичних актів колишнім військовослужбовцем ЗСУ.

Джерело: Офіс генерального прокурора

 

Деталі: 20 червня за процесуального керівництва прокуратури Луганської області слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, за матеріалами військової контррозвідки ДКР СБУ, попереджено вчинення ряду терористичних актів та затримано колишнього військовослужбовця (ч.3 ст.15, ч. 1 ст. 258 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній військовослужбовець, який протягом 2018-2019 років проходив службу в районі ООС у Донецькій області, мав на меті перейти лінію розмежування та влаштуватися на службу до окупаційної адміністрації РФ в Луганській області.

Дослівно: "Громадянин планував вчинити підрив декількох об’єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення.

 

З цією метою він встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю у м. Сєвєродонецьку, в якому перебуває близько 170 осіб з числа хворих військовослужбовців та медичного персоналу.

 

Також він заклав вибухівку на залізничній станції у м. Рубіжне на ділянці колії, де зазвичай проводиться розвантаження військової техніки.

 

Ексвійськовослужбовця викрито та затримано, а вибухівку відшукано та вилучено".

Українська правда
Теми: терактОфіс генпрокурораЛуганська область


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