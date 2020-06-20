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Бывший военный хотел взорвать госпиталь и ж/д станцию ​​– ОГП

Суббота, 20 июня 2020, 17:19
Бывший военный хотел взорвать госпиталь и ж/д станцию ​​– ОГП

В Луганской области предотвращено совершение ряда террористических актов бывшим военнослужащим ВСУ.

Источник: Офис генерального прокурора

 

Детали: 20 июня при процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, по материалам военной контрразведки ОКР СБУ, предупреждено совершение ряда террористических актов и задержан бывший военнослужащий (ч.3 ст.15, ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что бывший военнослужащий, в течение 2018-2019 годов проходивший службу в районе ООС в Донецкой области, имел целью перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационной администрации РФ в Луганской области.

Дословно: "Гражданин планировал совершить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения.

 

С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в г. Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала.

 

Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.

 

Экс-военный разоблачен и задержан, а взрывчатка найдена и изъята".

Украинская правда

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Темы: терактОфис генпрокурораЛуганская область
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