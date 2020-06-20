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Колишній правоохоронець і його спільники "відмили" 120 млн гривень

Субота, 20 червня 2020, 19:19
Колишній правоохоронець і його спільники відмили 120 млн гривень

У Києві колишнього правоохоронця та очолювану ним злочинну групу підозрюють у "відмиванні" 120 млн гривень.

Джерело: прокуратура Києва

Дослівно: "Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим та оперативним управліннями ГУ ДФС у місті Києві повідомлено про підозру 5 членам організованої злочинної групи, які забезпечували діяльність фіктивних підприємств та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму близько 120 млн гривень.

Встановлено, що злочинну групу організував колишній працівник правоохоронного органу. Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій із суб'єктами реального сектору економіки та надання їм послуг із обготівковування коштів, одержаних злочинним шляхом".

Деталі: Організатору та 4 учасникам злочинного бізнесу повідомлено про підозру за ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) та ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Організатору вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам організованої злочинної групи.

Слідство у кримінальному проваджені триває. Встановлюються суб’єкти реального сектору економіки, які скористалися послугами злочинної групи.

Українська правда

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Теми: прокуратурагроші
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