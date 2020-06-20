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Бывший правоохранитель и его сообщники "отмыли" 120 млн гривен

Суббота, 20 июня 2020, 19:19

В Киеве бывшего правоохранителя и возглавляемую им преступную группу подозревают в "отмывании" 120 млн гривен.

Источник: прокуратура Киева

Дословно: "Прокуратурой города Киева совместно со следователем и оперативным управлением ГУ ГФС в Киеве сообщено о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечивали деятельность фиктивных предприятий и легализацию средств, полученных преступным путем, на общую сумму около 120 млн гривен.

Установлено, что преступную группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа. Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем".

Детали: Организатору и 4 участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч.  2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам организованной преступной группы.

Следствие по уголовному движимы продолжается. Устанавливаются субъекты реального сектора экономики, воспользовавшиеся услугами преступной группы.

Украинская правда
Темы: прокуратураденьги


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