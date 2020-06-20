Бывший правоохранитель и его сообщники "отмыли" 120 млн гривен

В Киеве бывшего правоохранителя и возглавляемую им преступную группу подозревают в "отмывании" 120 млн гривен.

Источник: прокуратура Киева

Дословно: "Прокуратурой города Киева совместно со следователем и оперативным управлением ГУ ГФС в Киеве сообщено о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечивали деятельность фиктивных предприятий и легализацию средств, полученных преступным путем, на общую сумму около 120 млн гривен.

Установлено, что преступную группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа. Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем".

Детали: Организатору и 4 участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам организованной преступной группы.

Следствие по уголовному движимы продолжается. Устанавливаются субъекты реального сектора экономики, воспользовавшиеся услугами преступной группы.