У центрі Києва горіла будівля "Київпроекту"

У Києві на вулиці Богдана Хмельницького в 16-поверховій офісній будівлі "Київпроекту" сталася пожежа.

Джерело: кореспондент УП

Деталі: Як видно з відео, пожежа сталася в районі 11-13 поверху будівлі.

Пізніше її загасили.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Всі фото Ельдара Сарахмана, УП

Що передувало: У січні цього року повідомлялося, що під виглядом реконструкції будівлі "Київпроекту", що у самому серці столиці, хочуть побудувати будинок заввишки 100 метрів.

ДАБІ видала дозвіл на будівельні роботи на об’єкт "Реконструкція майнового комплексу – будівлі "Київпроект" під багатофункціональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у Шевченківському районі Києва" у вересні 2019 року.

Замовником дозволу і проєктувальником об’єкту є саме ПАТ "Київпроект".

У грудні 2017 року Департамент містобудування видав "Київпроекту" містобудівні умови та обмеження, у яких погодив реконструкцію будівлі на ділянці площею 0,77 га по вул. Б. Хмельницького, 16-22. За Генпланом, ця ділянка є територією громадських будівель та споруд і частково – середньо- та малоповерхової забудови.