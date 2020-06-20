У центрі Києва горіла будівля "Київпроекту"

У Києві на вулиці Богдана Хмельницького в 16-поверховій офісній будівлі "Київпроекту" сталася пожежа.

Джерело: кореспондент УП, ДСНС Києва

Деталі: Пізніше в ДСНС Києва повідомили, що постраждалих внаслідок пожежі немає, причина встановлюється.

Повідомлення про пожежу в адміністративній будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 16-22 надійшло до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві о 20:21.

Як виявилося, пожежа виникла в одному із офісних приміщень на 11-поверсі 16-поверхової будівлі.

О 21:10 її було локалізовано, а о 21:17 – ліквідовано.

Всі фото Ельдара Сарахмана, УП

Внаслідок пожежі вогнем було знищено офісне обладнання, стільці, столи, оргтехніка у двох офісах на площі 80 кв. м та пошкоджено ще 2 офіси і загальний коридор на 11 поверсі на площі 70 кв. м.

На місці події було задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 чоловіка особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Що передувало: У січні цього року повідомлялося, що під виглядом реконструкції будівлі "Київпроекту", що у самому серці столиці, хочуть побудувати будинок заввишки 100 метрів.

ДАБІ видала дозвіл на будівельні роботи на об’єкт "Реконструкція майнового комплексу – будівлі "Київпроект" під багатофункціональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у Шевченківському районі Києва" у вересні 2019 року.

Замовником дозволу і проєктувальником об’єкту є саме ПАТ "Київпроект".

У грудні 2017 року Департамент містобудування видав "Київпроекту" містобудівні умови та обмеження, у яких погодив реконструкцію будівлі на ділянці площею 0,77 га по вул. Б. Хмельницького, 16-22. За Генпланом, ця ділянка є територією громадських будівель та споруд і частково – середньо- та малоповерхової забудови.