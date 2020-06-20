В центре Киева горело здание "Киевпроекта"

В Киеве на улице Богдана Хмельницкого в 16-этажном офисном здании "Киевпроекта" произошел пожар.

Источник: корреспондент УП

Детали: Как видно из видео, пожар произошел в районе 11-13 этажа здания.

Позже его потушили.

О пострадавших не сообщается.

Все фото Эльдара Сарахмана, УП

Что предшествовало: В январе этого года сообщалось, что под видом реконструкции здания "Киевпроекта", что в самом сердце столицы, хотят построить дом высотой 100 метров.

ДАБИ выдала разрешение на строительные работы на объекте "Реконструкция имущественного комплекса – здания "Киевпроект" под многофункциональный комплекс по ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 в Шевченковском районе Киева" в сентябре 2019 года.

Заказчиком разрешения и проектировщиком объекта является именно ПАО "Киевпроект".

В декабре 2017 года Департамент градостроительства выдал "Киевпроекту" градостроительные условия и ограничения, в которых согласовал реконструкцию здания на участке площадью 0,77 га по ул. Б. Хмельницкого, 16-22. По Генплану, этот участок является территорией общественных зданий и сооружений и частично – средне- и малоэтажной застройки.