В центре Киева горело здание "Киевпроекта"

В Киеве на улице Богдана Хмельницкого в 16-этажном офисном здании "Киевпроекта" произошел пожар.

Источник: корреспондент УП, ГСЧС Киева

Детали: Позже в ГСЧС Киева сообщили, что пострадавших в результате пожара нет, причина устанавливается.

Сообщение о пожаре в административном здании на ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 поступило в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве в 20:21.

Как оказалось, пожар возник в одном из офисных помещений на 11-этаже 16-этажного здания.

В 21:10 он был локализован, а в 21:17 – ликвидирован.

Все фото Эльдара Сарахмана, УП

В результате пожара огнем были уничтожены офисное оборудование, стулья, столы, оргтехника в двух офисах на площади 80 кв. м и повреждено еще 2 офиса и общий коридор на 11 этаже на площади 70 кв. м.

На месте происшествия было задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Что предшествовало: В январе этого года сообщалось, что под видом реконструкции здания "Киевпроекта", что в самом сердце столицы, хотят построить дом высотой 100 метров.

ДАБИ выдала разрешение на строительные работы на объекте "Реконструкция имущественного комплекса – здания "Киевпроект" под многофункциональный комплекс по ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 в Шевченковском районе Киева" в сентябре 2019 года.

Заказчиком разрешения и проектировщиком объекта является именно ПАО "Киевпроект".

В декабре 2017 года Департамент градостроительства выдал "Киевпроекту" градостроительные условия и ограничения, в которых согласовал реконструкцию здания на участке площадью 0,77 га по ул. Б. Хмельницкого, 16-22. По Генплану, этот участок является территорией общественных зданий и сооружений и частично – средне- и малоэтажной застройки.