В центре Киева горело здание "Киевпроекта"
В Киеве на улице Богдана Хмельницкого в 16-этажном офисном здании "Киевпроекта" произошел пожар.
Источник: корреспондент УП, ГСЧС Киева
Детали: Позже в ГСЧС Киева сообщили, что пострадавших в результате пожара нет, причина устанавливается.
Сообщение о пожаре в административном здании на ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 поступило в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве в 20:21.
Как оказалось, пожар возник в одном из офисных помещений на 11-этаже 16-этажного здания.
В 21:10 он был локализован, а в 21:17 – ликвидирован.
В результате пожара огнем были уничтожены офисное оборудование, стулья, столы, оргтехника в двух офисах на площади 80 кв. м и повреждено еще 2 офиса и общий коридор на 11 этаже на площади 70 кв. м.
На месте происшествия было задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
Что предшествовало: В январе этого года сообщалось, что под видом реконструкции здания "Киевпроекта", что в самом сердце столицы, хотят построить дом высотой 100 метров.
ДАБИ выдала разрешение на строительные работы на объекте "Реконструкция имущественного комплекса – здания "Киевпроект" под многофункциональный комплекс по ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 в Шевченковском районе Киева" в сентябре 2019 года.
Заказчиком разрешения и проектировщиком объекта является именно ПАО "Киевпроект".
В декабре 2017 года Департамент градостроительства выдал "Киевпроекту" градостроительные условия и ограничения, в которых согласовал реконструкцию здания на участке площадью 0,77 га по ул. Б. Хмельницкого, 16-22. По Генплану, этот участок является территорией общественных зданий и сооружений и частично – средне- и малоэтажной застройки.