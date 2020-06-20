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Поліція розслідує загибель 38 цуценят у літаку МАУ

Субота, 20 червня 2020, 23:11
Поліція розслідує загибель 38 цуценят у літаку МАУ
Abby Lorenzen / Facebook

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 38 цуценят під час авіаперельоту літаком МАУ до Канади.

Джерело: поліція Київської області, Еббі Лорензен у Facebook, МАУ

Дослівно поліція: "У засобах масової інформації з’явилась публікація про те, що тиждень тому в міжнародному аеропорту Торонто приземлився літак, який здійснював авіарейс "Київ-Торонто", на борту якого знаходились 500 цуценят. З них 38 собак загинули, інші постраждали від зневоднення.

Встановлено, що це був пасажирський рейс, з 92 пасажирами на борту. Також там знаходилось понад 3 тонни вантажу, враховуючи тварин. 

Поліція Київської області під процесуальним керівництвом прокуратури міста Бориспіль, відкрила кримінальне провадження за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України".

Деталі: 15 червня про смерть тварин, які прибули літаком МАУ з Києва до Торонто 13 червня, написала Еббі Лорензен з Канади в Facebook. Вона зазначила, що приїхала того дня до аеропорту, щоб забрати кота свого друга.  

Авіакомпанія МАУ 16 червня повідомила, що не отримала жодних офіційних або інших підтверджуючих документів ні від аеропорту Торонто, ні від авіаційної влади Канади, ні від хендлінгу про загибель тварин під час перельоту.

Більш того, в авіакомпанію МАУ не надходили претензії ні з боку відправників, ні від одержувачів у Канаді щодо того, що перевезення тварин відбувалося неналежним чином.

"Тому бачити подібні звинувачення, причому - не від власника тварин, або одержувача, який зустрічав собачок, а від абсолютно сторонньої жінки, яка чекала свого кота (який, до речі, за її ж словами, прилетів абсолютно здоровим і радісним), для нас прикро", - заявили в МАУ.

Пізніше, 19 червня, на міжнародній сторінці авіакомпанії з'явилося повідомлення з визнанням загибелі тварин. На українській сторінці МАУ його немає.

Дослівно МАУ: "Усі в МАУ висловлюють співчуття щодо трагічної втрати життя тварин під час нашого рейсу. МАУ співпрацює з місцевими органами влади, щоб визначити, що сталося, та внести будь-які зміни, необхідні для запобігання виникненню подібної ситуації".

Українська правда

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