Полиция расследует гибель 38 щенков в самолете МАУ

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту гибели 38 щенков во время авиаперелета самолетом МАУ в Канаду.

Источник: полиция Киевской области, Эбби Лорензен в Facebook, МАУ

Дословно полиция: "В средствах массовой информации появилась публикация о том, что неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился самолет, совершавший авиарейс "Киев-Торонто", на борту которого находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, другие пострадали от обезвоживания.

Установлено, что это был пассажирский рейс, с 92 пассажирами на борту. Также там находилось свыше 3 тонн груза, включая животных.

Полиция Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры города Борисполь, открыла уголовное производство по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины".

Детали: 15 июня о смерти животных, прибывших самолетом МАУ из Киева в Торонто 13 июня, написала Эбби Лорензен из Канады в Facebook. Она отметила, что приехала в тот день в аэропорт, чтобы забрать кота своего друга.

Авиакомпания МАУ 16 июня сообщила, что не получила никаких официальных или других подтверждающих документов ни от аэропорта Торонто, ни от авиационных властей Канады, ни от хендлинга о гибели животных во время перелета.

Более того, в авиакомпанию МАУ не поступали претензии ни со стороны отправителей, ни от получателей в Канаде о том, что перевозка животных происходила неправильно.

"Поэтому видеть подобные обвинения, причем – не от владельца животных, или получателя, который встречал собачек, а от совершенно посторонней женщины, которая ждала своего кота (который, кстати, по ее же словам, прилетел абсолютно здоровым и радостным), для нас обидно", - заявили в МАУ.

Позже, 19 июня, на международной странице авиакомпании появилось сообщение с признанием гибели животных. На украинской странице МАУ его нет.

Дословно МАУ: "Все в МАУ выражают соболезнования о трагической потере жизни животных во время нашего рейса. МАУ сотрудничает с местными органами власти, чтобы определить, что произошло, и внести любые изменения, необходимые для предотвращения возникновения подобной ситуации".