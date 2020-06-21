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Потужний вибух у багатоповерхівці в Києві: під завалами шукають людей

Неділя, 21 червня 2020, 10:20
Потужний вибух у багатоповерхівці в Києві: під завалами шукають людей

У столиці по вулиці Соломії Крушельницької стався вибух у багатоповерховому житловому будинку.

Джерело: кореспондент Української правди з місця події, ДСНС

Деталі: Як повідомили Український правді в ДСНС, за попередньою інформацією, під завалами є люди. Причини вибуху поки невідомі.

Вибухом зачепило поверхи з четвертого по восьмий. Руйнування – з обох сторін багатоповерхівки. Фасадна стіна будинку опинилася під загрозою обвалу.

 
 
 

На місці події вже працюють рятувальники та лікарі, будинок оточили. Інцидент стався за адресою: Крушельницька, 1/5.

Українська правда

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Теми: вибухКиївнадзвичайна подія
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