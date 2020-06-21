Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мощный взрыв в многоэтажке в Киеве: под завалами ищут людей

Воскресенье, 21 июня 2020, 10:20
Мощный взрыв в многоэтажке в Киеве: под завалами ищут людей

В столице по улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.

Источник: корреспондент Украинской правды с места происшествия, ДСНС

Детали: Как сообщили Украинской правде в ДСНС, по предварительной информации, под завалами есть люди. Причины взрыва пока неизвестны.

Взрывом задело этажи с четвертого по восьмой. Разрушения - с обеих сторон многоэтажки. Фасадная стена дома оказалась под угрозой обвала.

 
 
 

На месте происшествия уже работают спасатели и медики, дом оцепили. Инцидент произошел по адресу: Крушельницкая, 1/5.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: взрывКиевчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
взрыв
Враг бил по пограничью Сумщины, более 100 взрывов за сутки
Блоки ЗАЭС охлаждены почти год, риски для населения минимальны – сотрудник станции
Львов атаковали "Калибрами": 7 из 10 ракет сбили − ВС
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: