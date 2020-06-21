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Мощный взрыв в многоэтажке в Киеве: под завалами ищут людей

Воскресенье, 21 июня 2020, 10:20

В столице по улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.

Источник: корреспондент Украинской правды с места происшествия, ДСНС

Детали: Как сообщили Украинской правде в ДСНС, по предварительной информации, под завалами есть люди. Причины взрыва пока неизвестны.

Взрывом задело этажи с четвертого по восьмой. Разрушения - с обеих сторон многоэтажки. Фасадная стена дома оказалась под угрозой обвала.

 
 
 

На месте происшествия уже работают спасатели и медики, дом оцепили. Инцидент произошел по адресу: Крушельницкая, 1/5.

Украинская правда
Темы: взрывКиевчрезвычайное происшествие


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