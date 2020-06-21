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Поблизу одеського пляжу із затонулого танкера стався розлив пального

Неділя, 21 червня 2020, 13:56
Поблизу одеського пляжу із затонулого танкера стався розлив пального

Із затонулого біля узбережжя Одеси танкера "Делфі" виливається палиьне, пляма розливу досягла вже значних розмірів і поширилася в сторону пляжу з відпочивальниками.

Джерело: Думская

Деталі: Судно зазнало аварії біля одеського берега 22 листопада 2019 року. Влада обіцяла прибрати танкер до початку курортного сезону, але він все ще на місці.

Днями губернатор області Максим Куций заявляв, що судновласнику запропонували підняти його за допомогою повітряних балонів.

Близько 13:00 неділі в департаменті міського господарства Одеської міськради розповіли, що сорбент швидко доставили на місце події і розлив палива було оперативно локалізовано.

На даний момент ведеться робота з відпочиваючими - людям пояснюють, що купатися в морі не можна. Фахівці зробили заміри якості води.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Одесаекологіяпляжі
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