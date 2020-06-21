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Вблизи одесского пляжа из затонувшего танкера произошел разлив топлива

Воскресенье, 21 июня 2020, 13:56

Из затонувшего у побережья Одессы танкера "Делфи" выливается топливо, пятно разлива достигло уже значительных размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Источник: Думская

Детали: Судно потерпело крушение около одесского берега 22 ноября 2019 года. Власти обещали убрать танкер до начала курортного сезона, но он все еще на месте.

На днях губернатор области Максим Куцый заявлял, что судовладельцу предложили поднять его с помощью воздушных баллонов.

Около 13:00 воскресенья в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета рассказали, что сорбент быстро доставили на место происшествия и разлив топлива был оперативно локализован.

На данный момент ведется работа с отдыхающими – людям объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты сделали замеры качества воды.

 
 

Темы: Одессаэкологияпляжи


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