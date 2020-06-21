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На Житомирщині чоловік убив одного, поранив 8 людей і втік

Неділя, 21 червня 2020, 17:02
Фото Офісу генпрокурора

У смт Іршанськ на Житомирщині нападник убив одну людину та поранив іще 8, в області оголошено план "Перехоплення".

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, подія сталася 21 червня 2020 року у смт Іршанськ у нічний час, у місцевому кафе.

За попередньою інформацією, між раніше судимим місцевим жителем та відвідувачем кафе виник конфлікт, причини та обставини якого встановлюються. Чоловіки вийшли із приміщення кафе, де нападник завдав ножового поранення потерпілому. У подальшому громадянин поранив ножем ще 8 осіб, які намагалися його заспокоїти. Після скоєного нападник втік з місця події на автомобілі". 

Деталі: Усі потерпілі були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги. Один чоловік від одержаних ножових поранень помер у лікарні, семеро перебувають на лікуванні, одного виписали.

За процесуального керівництва Коростишівської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактами умисного вбивства та хуліганства із застосуванням холодної зброї, що призвело до загибелі однієї людини і поранення 8 осіб (ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 296 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Хорошівське відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУ Нацполіції в області. Розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Житомирської області.

Українська правда
Теми: Житомирщинанапад


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