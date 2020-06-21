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В Житомирской области мужчина убил одного, ранил 8 человек и скрылся

Воскресенье, 21 июня 2020, 17:02
Фото Офиса генпрокурора

В пгт Иршанск Житомирской нападающий убил одного человека и ранил еще 8, в области объявлен план "Перехват".

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, инцидент произошел 21 июня 2020 года в пгт Иршанск в ночное время, в местном кафе.

По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После совершенного нападающий скрылся с места происшествия на автомобиле".

Детали: Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один человек от полученных ножевых ранений скончался в больнице, семеро находятся на лечении, одного выписали.

Под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры начато уголовное производство по фактам умышленного убийства и хулиганства с применением холодного оружия, что привело к гибели одного человека и ранению 8 человек (ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 296 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит Хорошевский отделения полиции Коростышевского отдела полиции ГУ Нацполиции в области. Расследование находится на контроле руководства прокуратуры Житомирской области.

Украинская правда
Темы: Житомирская областьнападение


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