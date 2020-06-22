В Україні понад 37 тисяч хворих на COVID-19: плюс 681 за добу

В Україні за минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили ще у 681 осіб, наразі загальна кількість хворих на COVID-19 у країні - 37 241.

Джерело: дані РНБО

Деталі: За минулу добу 10 осіб, які хворіли на COVID-19, померли, 133 людини - одужали.

Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Львівській області, там підтвердили коронавірус у 200 осіб, Рівненській - 91 та Волинській - 70.

Відзначимо, що 681 - це найнижчий показник захворювання з 16 червня.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу коронавірус виявили у 45 дітей та 48 медпрацівників, було госпіталізовано 138 осіб.

Загалом з 37 241 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 - 1012 летальні, 16 642 пацієнти одужало.

В Україні проведено 569 589 тестувань методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 1660 випадків;

Волинська область — 1852 випадки;

Дніпропетровська область — 1042 випадки;

Донецька область — 362 випадки;

Житомирська область — 1270 випадків;

Закарпатська область — 2188 випадків;

Запорізька область — 555 випадків;

Івано-Франківська область — 2056 випадків;

Кіровоградська область — 627 випадків;

м. Київ — 4368 випадків;

Київська область — 2236 випадків;

Львівська область — 3980 випадків;

Луганська область — 72 випадки;

Миколаївська область — 366 випадків;

Одеська область — 1304 випадки;

Полтавська область — 293 випадки;

Рівненська область — 2963 випадки;

Сумська область — 258 випадків;

Тернопільська область — 1728 випадків;

Харківська область — 1811 випадків;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 622 випадки;

Чернівецька область — 4357 випадків;

Черкаська область — 603 випадки;

Чернігівська область — 480 випадків.



Станом на ранок 22 червня 2020 року до ЦГЗ надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 847 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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