В Україні понад 37 тисяч хворих на COVID-19: плюс 681 за добу
В Україні за минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили ще у 681 осіб, наразі загальна кількість хворих на COVID-19 у країні - 37 241.
Джерело: дані РНБО
Деталі: За минулу добу 10 осіб, які хворіли на COVID-19, померли, 133 людини - одужали.
Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Львівській області, там підтвердили коронавірус у 200 осіб, Рівненській - 91 та Волинській - 70.
Відзначимо, що 681 - це найнижчий показник захворювання з 16 червня.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу коронавірус виявили у 45 дітей та 48 медпрацівників, було госпіталізовано 138 осіб.
Загалом з 37 241 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 - 1012 летальні, 16 642 пацієнти одужало.
В Україні проведено 569 589 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1660 випадків;
Волинська область — 1852 випадки;
Дніпропетровська область — 1042 випадки;
Донецька область — 362 випадки;
Житомирська область — 1270 випадків;
Закарпатська область — 2188 випадків;
Запорізька область — 555 випадків;
Івано-Франківська область — 2056 випадків;
Кіровоградська область — 627 випадків;
м. Київ — 4368 випадків;
Київська область — 2236 випадків;
Львівська область — 3980 випадків;
Луганська область — 72 випадки;
Миколаївська область — 366 випадків;
Одеська область — 1304 випадки;
Полтавська область — 293 випадки;
Рівненська область — 2963 випадки;
Сумська область — 258 випадків;
Тернопільська область — 1728 випадків;
Харківська область — 1811 випадків;
Херсонська область — 188 випадків;
Хмельницька область — 622 випадки;
Чернівецька область — 4357 випадків;
Черкаська область — 603 випадки;
Чернігівська область — 480 випадків.
Станом на ранок 22 червня 2020 року до ЦГЗ надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 847 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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