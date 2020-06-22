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В Украине более 37 тысяч больных COVID-19 плюс 681 за сутки

Понедельник, 22 июня 2020, 09:04
В Украине более 37 тысяч больных COVID-19 плюс 681 за сутки

В Украине за минувшие сутки заболевание на коронавирус подтвердили еще в 681 человек, сейчас общее количество больных COVID-19 в стране - 37 241.

Источник: карта СНБО

Детали: За минувшие сутки 10 человек, которые болели COVID-19, умерли, 133 человека - выздоровели.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали во Львовской области, там подтвердили коронавирус в 200 человек.

Отметим, что 681 - это самый низкий показатель заболевания с 16 июня.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки коронавирус обнаружили в 45 детей и 48 медработников, были госпитализированы 138 человек.

 

Всего с 37 241 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 - 1012 летальные, 16 642 пациенты выздоровели.

В Украине проведено 569 589 тестов методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1660 случаев;
Волынская область - 1852 случая;
Днепропетровская область - 1042 случая;
Донецкая область - 362 случая;
Житомирская область - 1270 случаев;
Закарпатская область - 2188 случаев;
Запорожская область - 555 случаев;
Ивано-Франковская область - 2056 случаев;
Кировоградская область - 627 случаев;
г. Киев - 4368 случаев;
Киевская область - 2236 случаев;
Львовская область - 3980 случаев;
Луганская область - 72 случая;
Николаевская область - 366 случаев;
Одесская область - 1304 случая;
Полтавская область - 293 случая;
Ровенская область - 2963 случая;
Сумская область - 258 случаев;
Тернопольская область - 1728 случаев;
Харьковская область - 1811 случаев;
Херсонская область - 188 случаев;
Хмельницкая область - 622 случая;
Черновицкая область - 4357 случаев;
Черкасская область - 603 случая;
Черниговская область - 480 случаев.

По состоянию на утро 22 июня 2020 в ЦОЗ поступило 772 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 79 847 сообщений о подозрении на COVID-19.

 

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

 

Знать больше: Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 - это все еще страшно

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Украина
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