В Украине более 37 тысяч больных COVID-19 плюс 681 за сутки

В Украине за минувшие сутки заболевание на коронавирус подтвердили еще в 681 человек, сейчас общее количество больных COVID-19 в стране - 37 241.

Источник: карта СНБО

Детали: За минувшие сутки 10 человек, которые болели COVID-19, умерли, 133 человека - выздоровели.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали во Львовской области, там подтвердили коронавирус в 200 человек.

Отметим, что 681 - это самый низкий показатель заболевания с 16 июня.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки коронавирус обнаружили в 45 детей и 48 медработников, были госпитализированы 138 человек.

Всего с 37 241 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 - 1012 летальные, 16 642 пациенты выздоровели.

В Украине проведено 569 589 тестов методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1660 случаев;

Волынская область - 1852 случая;

Днепропетровская область - 1042 случая;

Донецкая область - 362 случая;

Житомирская область - 1270 случаев;

Закарпатская область - 2188 случаев;

Запорожская область - 555 случаев;

Ивано-Франковская область - 2056 случаев;

Кировоградская область - 627 случаев;

г. Киев - 4368 случаев;

Киевская область - 2236 случаев;

Львовская область - 3980 случаев;

Луганская область - 72 случая;

Николаевская область - 366 случаев;

Одесская область - 1304 случая;

Полтавская область - 293 случая;

Ровенская область - 2963 случая;

Сумская область - 258 случаев;

Тернопольская область - 1728 случаев;

Харьковская область - 1811 случаев;

Херсонская область - 188 случаев;

Хмельницкая область - 622 случая;

Черновицкая область - 4357 случаев;

Черкасская область - 603 случая;

Черниговская область - 480 случаев.

По состоянию на утро 22 июня 2020 в ЦОЗ поступило 772 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 79 847 сообщений о подозрении на COVID-19.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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