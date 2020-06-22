Вибух у будинку: в МВС повідомили деталі про людей під завалами

Станом на ранок 22 червня залишається невідомою доля двох мешканців будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 у Києві, де вранці 21 червня пролунав вибух.

Джерело: сайт Міністерства внутрішніх справ, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook

Дослівно МВС: "На даний час доля 2-х чоловіків 1976 та 1967 року народження залишається невідомою".

Фото ДСНС

Деталі: У міністерстві зазначили, що пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і будуть здійснюватися до остаточного виявлення осіб.

Геращенко нагадав, що станом на ранок 22 червня рятувальники дістали тіла трьох загиблих, двоє людей ще можуть перебувати під завалами.

Зруйновані конструкції планують повністю розібрати до вечора понеділка.

Геращенко також додав, що секція на 40 квартир 10-поверхівки, де стався вибух, на думку експертів, відновленню не підлягає. Її доведеться демонтувати.

Заступник міністра відзначив, що зараз "несучий каркас тримається тільки за рахунок спеціальних тросів, що скріплюють плити, які розійшлися в різні сторони".

Він також додав, що 21 червня для того, щоб не допустити подальшого обвалу будинку, рятувальникам довелося провести ці троси через квартири, які безпосередньо не постраждали під час вибуху. Такі дії викликали "необґрунтовано агресивну реакцію окремих мешканців, які втратили від горя контроль над собою".

За словами Геращенка, наразі на засідання державної комісії з питань надзвичайних ситуацій "позитивно вирішується питання" про виділення коштів на придбання житла для всіх мешканців, які втратили свої квартири в результаті надзвичайної ситуації. Мова йде про 40 квартир у секції, де стався вибух.

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