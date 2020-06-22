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ВООЗ заявила про рекордну кількість хворих COVID-19 за добу

Понеділок, 22 червня 2020, 11:36

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала найбільше одноденне збільшення випадків захворювання коронавірусом.

Джерело: BBC з посиланням ВООЗ, "Радіо Свобода"

Деталі: ВООЗ заявила, що за останні 24 години було зареєстровано більше 183 тисяч нових випадків COVID-19, причому найбільша кількість нових випадків припала на країни Північної і Південної Америки.

На першому місці Бразилія, де виявили 54 771 хворого, на другому - США (36 617 випадків). В Індії зареєстрували 15400 хворих.

Найбільша кількість смертей в Північній і Південній Америках - понад 219 тисяч осіб. В Європі загинули 193 тисяч осіб.

Відзначається, що кількість підтверджених випадків частково є відображенням збільшеної кількість тестів у всьому світі.

Наразі у світі, за даними інституту Джона Гопкінза, майже 9 мільйонів хворих на коронавірус. При цьому майже 2,3 млн у США, 1 млн - у Бразилії, майже 600 тисяч у Росії, понад 400 тисяч в Індії. 

В Україні станом на ранок 22 червня виявили 37 тисяч хворих на коронавірус.

Знати більше: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019охорона здоров'я


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