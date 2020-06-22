ВОЗ заявила о рекордном количестве больных COVID-19 за сутки

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала самое большое однодневное увеличение случаев заболевания коронавирусом.

Источник: BBC со ссылкой ВОЗ, "Радио Свобода"

Детали: ВОЗ заявила, что за последние 24 часа было зарегистрировано более 183 тысяч новых случаев COVID-19, причем самое большое количество новых случаев припала на страны Северной и Южной Америки.

На первом месте Бразилия, где обнаружили 54 771 больного, на втором - США (36 617 случаев). В Индии зарегистрировали 15 400 больных.

Самое большое количество смертей в Северной и Южной Америках - более 219 тысяч человек. В Европе погибли 193 тысяч человек.

Отмечается, что количество подтвержденных случаев отчасти является отражением возросшего количества испытаний во всем мире.

Сейчас в мире, по данным института Джона Гопкинза, почти 9 млн больных на коронавирус. При этом почти 2,3 млн в США, 1 млн - в Бразилии, почти 600 тысяч в России, более 400 тысяч в Индии.

В Украине по состоянию на утро 22 июня обнаружили 37 тысяч больных на коронавирус.

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