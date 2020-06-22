В Україні розсекретили деталі аварії на ЧАЕС

Галузевий державний архів Служби безпеки України та Український інститут національної пам’яті презентували другу книгу збірника "Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: У ній опубліковано документи, які охоплюють період від початку 1970-х і до листопада 1986 року, тобто до введення в експлуатацію об'єкту "Укриття" ("Саркофаг") після катастрофи.

Це видання містить 229 документів, більшість з яких опубліковано вперше. До речі, як свідчать архівні справи, аварії на ЧАЕС траплялися і до квітня 1986 року, однак вони були приховані.

Презентація книги символічно відбулася у Чорнобильській зоні відчуження.

Директор Галузевого державного архіву СБУ й один із упорядників видання Андрій Когут розповів, що серед документів, що увійшли до нової книги, є повідомлення про аварії, що сталися до 1986-го, транскрипт телефонних переговорів на ЧАЕС у ніч 26 квітня, примірник першого повідомлення про аварію, інформація про початок розслідування та будівництво "Саркофагу".

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович додав, що за цими матеріалами можна краще зрозуміти трагедію: передумови катастрофи, рапорти і матеріали, які свідчать про "маленькі" аварії, що ставались на ЧАЕС раніше і були приховані.

Видання є продовженням серії документальних книг. Першу, що містить 210 документів, опубліковано навесні 2019 року.

Першу книгу можна завантажити за посиланням.

Прочитати друге видання можна ось тут.

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