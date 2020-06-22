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В Украине рассекретили детали аварии на ЧАЭС

Понедельник, 22 июня 2020, 11:50

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали В ней опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта "Укрытие" ("Саркофаг") ​​после катастрофы.

Это издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые. Кстати, как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты.

Презентация книги символично состоялась в Чернобыльской зоне отчуждения.

Директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут рассказал, что серед документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения о аварии, информация о начале расследования и строительство "Саркофага".

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о "маленьких" аварии, происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты.

Издание является продолжением серии документальных книг. Первую, содержащий 210 ​​документов, опубликовано весной 2019 года.

Первую книгу можно скачать по ссылке.

Прочитать второе издание можно здесь.

Предыстория:

  • Чернобыльская атомная электростанция - остановленная ​​атомная электростанция у города Припяти в Киевской области, действовала с 1977 по 2000 годы.
  • 26 апреля 1986 года при проведении проектных испытаний на ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил четвертый реактор станции и вызвал значительное загрязнение окружающей территории радиоактивными веществами.
  • В результате этой аварии было полностью эвакуировано население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции, а сама авария является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

Украинская правда
Темы: СБУЧернобыль


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