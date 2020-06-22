В Украине рассекретили детали аварии на ЧАЭС

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали В ней опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта "Укрытие" ("Саркофаг") ​​после катастрофы.

Это издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые. Кстати, как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты.

Презентация книги символично состоялась в Чернобыльской зоне отчуждения.

Директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут рассказал, что среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения о аварии, информация о начале расследования и строительство "Саркофага".

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о "маленьких" аварии, происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты.

Издание является продолжением серии документальных книг. Первую, содержащий 210 ​​документов, опубликовано весной 2019 года.

Первую книгу можно скачать по ссылке.

Прочитать второе издание можно здесь.

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