В Украине рассекретили детали аварии на ЧАЭС
Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии".
Источник: пресс-служба СБУ
Детали В ней опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта "Укрытие" ("Саркофаг") после катастрофы.
Это издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые. Кстати, как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты.
Презентация книги символично состоялась в Чернобыльской зоне отчуждения.
Директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут рассказал, что среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения о аварии, информация о начале расследования и строительство "Саркофага".
Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о "маленьких" аварии, происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты.
Издание является продолжением серии документальных книг. Первую, содержащий 210 документов, опубликовано весной 2019 года.
Первую книгу можно скачать по ссылке.
Прочитать второе издание можно здесь.
Предыстория:
- Чернобыльская атомная электростанция - остановленная атомная электростанция у города Припяти в Киевской области, действовала с 1977 по 2000 годы.
- 26 апреля 1986 года при проведении проектных испытаний на ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил четвертый реактор станции и вызвал значительное загрязнение окружающей территории радиоактивными веществами.
- В результате этой аварии было полностью эвакуировано население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции, а сама авария является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.