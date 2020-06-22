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Україна зробила важливий крок до протидії колоніальній політиці РФ у Криму

Понеділок, 22 червня 2020, 14:47

Верховна Рада зареєструвала два законопроекти №3713 та №3714 щодо запровадження адміністративної процедури реєстрації фактів народження та смерті, які відбулися на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим та Севастополі.

Джерело: перша заступниця постійного представника президента Дарина Свиридова, яку цитує представництво президента в Автономній Республіці Крим

Пряма мова Свиридової: "Впровадження адміністративної процедури реєстрації актів народження - це довгоочікуваний крок зі сторони української влади на зустріч людям, які живуть в окупації та протидіять "колоніальній політиці" Росії на території Криму.

Сьогодні Москва змінює демографічний склад та національну ідентичність населення на півострові, проводячи примусову натуралізацію (паспортизацію). Водночас на півострів переселили щонайменше декілька сотень тисяч росіян, переважно військовослужбовців з сім'ями, співробітників правоохоронних органів і чиновників, збільшивши таким чином лояльну до окупаційної влади частку населення.

Саме тому, ми повинні максимально сприяти, щоб кожен громадянин України мав доступ до українських документів та зберігав зв’язок із державою, отримував необхідну підтримку в майбутньому: соціальні та адміністративні послуги, можливість безвізових подорожей і отримання біометричного паспорту для виїзду за кордон, доступ до української освіти тощо".

Деталі: Представництво очікує на швидкий розгляд законопроекту парламентом та підтримки його тексту депутатами різних фракцій і груп.

Українська правда
Теми: КримокупаціяВерховна Рада


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