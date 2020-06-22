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Украина сделала важный шаг к противодействию колониальной политике РФ в Крыму

Понедельник, 22 июня 2020, 14:47

Верховная Рада зарегистрировала два законопроекта №3713 и №3714 о введении административной процедуры регистрации фактов рождения и смерти, которые произошли на временно оккупированной территории Украины в Автономной Республике Крым и Севастополе.

Источник: первая заместитель постоянного представителя президента Дарья Свиридова, которую цитирует представительство президента в Автономной Республике Крым

Прямая речь Свиридовой: "Внедрение административной процедуры регистрации актов рождения - это долгожданный шаг со стороны украинской власти навстречу людям, которые живут в оккупации и противодействуют "колониальной политике" России на территории Крыма.

Сегодня Москва меняет демографический состав и национальную идентичность населения на полуострове, проводя принудительную натурализацию (паспортизацию). В то же время на полуостров переселили минимум несколько сотен тысяч россиян, преимущественно военнослужащих с семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, увеличив таким образом лояльную к оккупационной власти часть населения.

Именно поэтому, мы должны максимально способствовать, чтобы каждый гражданин Украины имел доступ к украинским документам и сохранял связь с государством, получал необходимую поддержку в будущем: социальные и административные услуги, возможность безвизовых путешествий и получение биометрического паспорта для выезда за границу, доступ к украинскому образованию и т.п".

Детали: Представительство ожидает быстрое рассмотрение законопроекта парламентом и поддержания его текста депутатами разных фракций и групп.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияВерховная Рада


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