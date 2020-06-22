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Біля заблокованої лікарні у Харкові виникла сутичка, є постраждалі

Понеділок, 22 червня 2020, 15:38
Біля заблокованої лікарні у Харкові виникла сутичка, є постраждалі

У Харкові, де громадяни вийшли на акцію проти відкриття диспансеру радіаційного захисту для прийому хворих на COVID-19, відбулися невеликі сутички із правоохоронцями.  

Джерело: Відділ нацполіції Харкова

Дослівно: "Близько 13:00 відбулася сутичка, в результаті якої двоє 24-річних оперуповноважених Шевченківського відділу поліції отримали тілесні ушкодження. Попередньо, один з поліцейських отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку, інший – забій гомілки".

Деталі: Поліція відкрила справу за статтями "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", "блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства" та "хуліганство".

Про постраждалих зі сторони активістів не повідомляється.

Довідково: Раніше для прийому хворих з підтвердженим COVID-19 планувалося відкрити Харківський обласний диспансер радіаційного захисту населення, який був визначений Міністерством охорони здоров'я серед опорних, але проти цього виступають чорнобильці.

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Передісторія:

Представники чорнобильських організацій 22 червня у Харкові вийшли на протест проти відкриття диспансеру радіаційного захисту для прийому хворих на COVID-19.

Учасники акції запевняють, що медзаклад не пристосований для лікування хворих на COVID.

Теми: Харківкарантинкоронавірус
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