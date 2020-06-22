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Возле заблокированной больницы в Харькове произошло столкновение, есть пострадавшие

Понедельник, 22 июня 2020, 15:38

Бовзле заблокированной больницы в Харькове произошло столкновение, есть пострадавшие

В Харькове, где граждане вышли на акцию против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19, произошли небольшие стычки с правоохранителями.

Источник: Отдел нацполиции Харькова

Дословно: "Около 13:00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Предварительно, один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой - ушиб голени".

Детали: Полиция открыла дела по статьям "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия" и "хулиганство".

О пострадавших со стороны активистов не сообщается.

Справка: Ранее для приема больных с подтвержденным COVID-19 планировалось открыть Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения, был определен Министерством здравоохранения среди опорных, но против этого выступают чернобыльцы.

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Предыстория:

  • Представители чернобыльских организаций 22 июня в Харькове вышли на протест против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19.
  • Участники акции уверяют, что медучреждение не приспособлено для лечения больных COVID-19.

Темы: Харьковкарантинкоронавирус


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