Возле заблокированной больницы в Харькове произошло столкновение, есть пострадавшие
Бовзле заблокированной больницы в Харькове произошло столкновение, есть пострадавшие
В Харькове, где граждане вышли на акцию против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19, произошли небольшие стычки с правоохранителями.
Источник: Отдел нацполиции Харькова
Дословно: "Около 13:00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Предварительно, один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой - ушиб голени".
Детали: Полиция открыла дела по статьям "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия" и "хулиганство".
О пострадавших со стороны активистов не сообщается.
Справка: Ранее для приема больных с подтвержденным COVID-19 планировалось открыть Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения, был определен Министерством здравоохранения среди опорных, но против этого выступают чернобыльцы.
Читайте также: Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей к панике в Украине
Предыстория:
- Представители чернобыльских организаций 22 июня в Харькове вышли на протест против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19.
- Участники акции уверяют, что медучреждение не приспособлено для лечения больных COVID-19.