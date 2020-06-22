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Ляшко пояснив, звідки спалах коронавірусу на Львівщині

Понеділок, 22 червня 2020, 15:58

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Президент Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Він зауважив, що велика кількість заражень, 200 осіб, зафіксували лише на Львівщині за минулу добу.

Ляшко пояснив Зеленському, що така значна кількість лабораторно підтверджених позитивних випадків COVID-19 з'явилася через те, що було усунуто велику чергу громадян, які очікували на тести.

Довідково: Від початку пандемії в Україні жодного разу не було зафіксовано 200 захворювань за добу в межах одного регіону.

Що було раніше: За добу 21 червня у Львівській області зафіксували 200 нових випадків COVID-19.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяЛьвівщинаЛяшкоЗеленський


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