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Ляшко объяснил, откуда вспышка коронавируса на Львовщине

Понедельник, 22 июня 2020, 15:58
Ляшко объяснил, откуда вспышка коронавируса на Львовщине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что существенное увеличение количества заражений COVID-19 во Львовской области вызвано устранением очереди протестированных.

Источник: Офис президента

Детали: Президент Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание по предотвращению распространения коронавируса.

Он отметил, что большое количество заражений, 200 человек, зафиксировали только на Львовщине за прошедшие сутки.

Ляшко объяснил Зеленскому, что такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилась из-за того, что "была устранена большая очередь граждан, которые ожидали тесты".

Справка: С начала пандемии в Украине ни разу не было зафиксировано 200 заболеваний за сутки в пределах одного региона.

Что было раньше: За сутки 21 июня во Львовской области зафиксировали 200 новых случаев COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире  

Украинская правда

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Темы: коронавирусэпидемияЛьвовщинаЛяшко ОлегЗеленский
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