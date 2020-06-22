Через паводки на Буковині і Прикарпатті оголосили надзвичайні заходи безпеки

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях через погіршення погоди і паводки вводяться надзвичайні заходи безпеки.

Джерело: повідомлення на сайті МВС

Дослівно: "В Івано-Франківській та Чернівецькій областях через різке погіршення погодних умов та сильні дощі почалися паводки. Оголошено другий – помаранчевий рівень небезпеки. У гірських річках піднімається рівень води до 2-х метрів".

Деталі: На місці працюють рятувальники та поліцейські, які проводять повітряний та наземний моніторинг місцевості, проводять евакуацію людей із аварійних будинків, доставляють їжу та воду.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова станом на 18:00 на території Івано-Франківської області, через підтоплення, постраждали населені пункти у п’яти районах.

Через різке погіршення погодних умов на Прикарпатті та Буковині мною введено надзвичайні заходи безпеки. На 19:00 фіксуємо затоплення у 9 районах. Для боротьби з негодою залучено сотні рятувальників і поліцейських.Організовано евакуацію, працює опер. штаб https://t.co/hy2YFMKHzC pic.twitter.com/bEjYIfW7TZ — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 22, 2020

До рятувальної операції задіяли 123 поліцейських та 120 рятувальників, а також 62 одиниці службової техніки.

Окрім того, в Чернівецькій області через сильні дощі піднявся рівень води в річках Прут, Черемош та Брусниці. Також розмиті автодороги та підтоплені мости у 7 населених пунктах Вижницького, Путильського та Кіцманського районів. У селі Банилів Вижницького району частково зруйнована дамба.

Місцевих мешканців правоохоронці попереджають про можливе відселення з небезпечної зони. До ліквідації наслідків негоди залучено 10 одиниць техніки та 55 співробітників ДСНС, а також 12 поліцейських.