Из-за паводков на Буковине и Прикарпатье объявили чрезвычайные меры безопасности

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за ухудшения погоды и паводков вводятся чрезвычайные меры безопасности.

Источник: сообщения на сайте МВД

Дословно: "В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки. Объявлен второй - оранжевый уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2-х метров".

Детали: На месте работают спасатели и полицейские, которые проводят воздушный и наземный мониторинг местности, проводят эвакуацию людей из аварийных домов, доставляют еду и воду.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова по состоянию на 18:00 на территории Ивано-Франковской области, из-за подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах.

Через різке погіршення погодних умов на Прикарпатті та Буковині мною введено надзвичайні заходи безпеки. На 19:00 фіксуємо затоплення у 9 районах. Для боротьби з негодою залучено сотні рятувальників і поліцейських.Організовано евакуацію, працює опер. штаб https://t.co/hy2YFMKHzC pic.twitter.com/bEjYIfW7TZ — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 22, 2020

К спасательной операции задействовали 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебного техники.

Кроме того, в Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусниця. Также размыты автодороги и подтоплены мосты в 7 населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов. В селе Банилов Выжницкого района частично разрушена дамба.

Местных жителей правоохранители предупреждают о возможном отселении из опасной зоны. К ликвидации последствий непогоды привлечено 10 единиц техники и 55 сотрудников ДСНС, а также 12 полицейских.