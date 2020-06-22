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Из-за паводков на Буковине и Прикарпатье объявили чрезвычайные меры безопасности

Понедельник, 22 июня 2020, 20:01

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за ухудшения погоды и паводков вводятся чрезвычайные меры безопасности.

Источник: сообщения на сайте МВД

Дословно: "В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки. Объявлен второй - оранжевый уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2-х метров".

Детали: На месте работают спасатели и полицейские, которые проводят воздушный и наземный мониторинг местности, проводят эвакуацию людей из аварийных домов, доставляют еду и воду.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова по состоянию на 18:00 на территории Ивано-Франковской области, из-за подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах.

К спасательной операции задействовали 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебного техники.

Кроме того, в Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусниця. Также размыты автодороги и подтоплены мосты в 7 населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов. В селе Банилов Выжницкого района частично разрушена дамба.

Местных жителей правоохранители предупреждают о возможном отселении из опасной зоны. К ликвидации последствий непогоды привлечено 10 единиц техники и 55 сотрудников ДСНС, а также 12 полицейских.

Украинская правда
Темы: Ивано-ФранковскЧерновицкая областьчрезвычайное происшествие


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