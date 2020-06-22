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Карантин: столична поліція влаштувала рейди електричками

Понеділок, 22 червня 2020, 23:41
Карантин: столична поліція влаштувала рейди електричками

У Києві правоохоронці посилили контроль за дотриманням карантинних обмежень пасажирами залізничного транспорту.

Джерело: столична поліція

Деталі: Задіяно додаткові наряди поліцейських для патрулювання станцій залізничного транспорту. З киянами та гостями столиці правоохоронці проводять профілактичні бесіди і закликають дотримуватись маскового режиму та соціальної дистанції.

З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції задіяні додаткові сили здійснюватимуть перевірки й всередині вагонів.

За словами начальника відділу поліції на станціях залізничного транспорту поліції Києва Андрія Степанова, поліцейські проводять з пасажирами бесіди та роз’яснюють їм про необхідність носіння захисних масок. Також правоохоронці матимуть при собі певний запас таких засобів індивідуального захисту і видають їх тим громадянам, у яких вони відсутні.

 

Київські поліцейські закликають громадян дотримуватись протиепідемічних обмежень. Також нагадують про відповідальність за порушення правил карантину, що передбачена ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає штраф від 17 до 34 тисяч для громадян та від 34 до 170 тисяч - для посадових осіб.

Що передувало: На позачерговому засіданні уряду 19 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль видав доручення міністру внутрішніх справ Арсену Авакову забезпечити посилений контроль силами Національної поліції України за додержанням громадянами та установами протиепідемічних правил.

Українська правда

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Теми: карантинКиївполіція
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