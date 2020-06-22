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Карантин: столичная полиция устроила рейды электричками

Понедельник, 22 июня 2020, 23:41
Карантин: столичная полиция устроила рейды электричками

В Киеве правоохранители усилили контроль за соблюдением карантинных ограничений пассажирами железнодорожного транспорта.

Источник: столичная полиция

Детали: Задействованы дополнительные наряды полицейских для патрулирования станций железнодорожного транспорта. С киевлянами и гостями столицы правоохранители проводят профилактические беседы и призывают соблюдать масочный режим и социальной дистанции.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции задействованные дополнительные силы будут осуществлять проверки и внутри вагонов.

По словам начальника отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта полиции Киева Андрея Степанова, полицейские проводят с пассажирами беседы и разъясняют им необходимость ношения защитных масок. Также правоохранители будут иметь при себе определенный запас таких средств индивидуальной защиты и будут выдавать их гражданам, у которых они отсутствуют.

 

Киевские полицейские призывают граждан соблюдать противоэпидемические ограничения. Также напоминают об ответственности за нарушение правил карантина, предусмотренной ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч для граждан и от 34 до 170 тысяч - для должностных лиц.

Что предшествовало: На внеочередном заседании правительства 19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министру внутренних дел Арсена Авакова обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции Украины за соблюдением гражданами и учреждениями противоэпидемических правил.

Украинская правда
Темы: карантинКиевполиция
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