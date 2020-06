США визнали чотири китайських ЗМІ іноземними місіями

США визнали чотири китайських засоби масової інформації іноземними агентами, вказуючи на їх підпорядкованість Комуністичній партії Китаю.

Джерело: повідомлення Держдепу, Майк Помпео у twitter

Деталі: До переліку увійшли Центральне телебачення Китаю, People's Daily, Global Times і China News Service.

Раніше до цього списку було додане інформаційне агентство Сіньхуа.

Вказані ЗМІ відповідають визначенню іноземних представництв, що законодавчо закріплено в США. Зазначається, що іноземні місії "значною мірою належать чи ефективно контролюються іноземним урядом".

У цьому випадку ЗМІ перебувають під впливом Китаю. Уточнюється, що таке рішення не зумовлене контентом, який виробляють зазначені ЗМІ.

Жодних обмежень на діяльність китайський медіа в США не запроваджується, лише визначається їх статус іноземних місій.

Такий статус зобов’язує ЗМІ дотримуватись певних вимог, які застосовуються до іноземних дипломатичних представництв.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що мета цього рішення – забезпечення більшої прозорості діяльності Комуністичної партії Китаю у США.

In order to ensure greater transparency of CCP-run operations in the United States, I directed the designation of four additional PRC propaganda outlets as foreign missions.