Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США признали четыре китайских СМИ иностранными миссиями

Вторник, 23 июня 2020, 01:51
США признали четыре китайских СМИ иностранными миссиями

США признали четыре китайских СМИ иностранными миссиями, указывая на их подчиненность Коммунистической партии Китая.

Источник: сообщение Госдепа, Майк Помпео в twitter

Детали: В перечень вошли Центральное телевидение Китая, People's Daily, Global Times и China News Service.

Ранее в этот список было добавлено информационное агентство Синьхуа.

Указанные СМИ соответствуют определению иностранных представительств, что законодательно закреплено в США. Отмечается, что иностранные миссии "в значительной степени принадлежат или эффективно контролируются иностранным правительством".

В этом случае СМИ находятся под влиянием Китая.

Уточняется, что такое решение не обусловлено контентом, который производят указанные СМИ.

Никаких ограничений на деятельность китайский медиа в США не вводится, только определяется их статус иностранных миссий.

Такой статус обязывает СМИ соблюдать определенные требования, которые применяются к иностранным дипломатическим представительствам.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что цель этого решения – обеспечение большей прозрачности деятельности Коммунистической партии Китая в США. 

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: