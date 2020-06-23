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США признали четыре китайских СМИ иностранными миссиями

Вторник, 23 июня 2020, 01:51

США признали четыре китайских СМИ иностранными миссиями, указывая на их подчиненность Коммунистической партии Китая.

Источник: сообщение Госдепа, Майк Помпео в twitter

Детали: В перечень вошли Центральное телевидение Китая, People's Daily, Global Times и China News Service.

Ранее в этот список было добавлено информационное агентство Синьхуа.

Указанные СМИ соответствуют определению иностранных представительств, что законодательно закреплено в США. Отмечается, что иностранные миссии "в значительной степени принадлежат или эффективно контролируются иностранным правительством".

В этом случае СМИ находятся под влиянием Китая.

Уточняется, что такое решение не обусловлено контентом, который производят указанные СМИ.

Никаких ограничений на деятельность китайский медиа в США не вводится, только определяется их статус иностранных миссий.

Такой статус обязывает СМИ соблюдать определенные требования, которые применяются к иностранным дипломатическим представительствам.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что цель этого решения – обеспечение большей прозрачности деятельности Коммунистической партии Китая в США. 

Украинская правда


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