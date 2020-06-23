ЦРУ через онлайн-сервіси кличе на роботу шпигунів

Центральне розвідувальне управління США за допомогою розважальних онлайн-сервісів шукає шпигунів для роботи у зовнішній розвідці.

Джерело: Reuters

Деталі: Рекламу із відповідним закликом управління опублікувало у понеділок. "Почніть свою кар’єру в ЦРУ і зробіть для країни більше, ніж ви коли-небудь могли собі уявити"– йдеться у відео.

У пресслужбі відомства повідомили, що кампанія із залучення нових розвідників через інтернет планувалась задовго до пандемії.

Зазначається, що, зазвичай, майбутніх шпигунів шукають за допомогою "традиційних методів", таких як ярмарки вакансій.

Рекламу ЦРУ оптимізували під відповідні сервіси. Демонструється заклик долучитись до лав розвідників на таких відеоплатформах як Hulu, Netflix і Amazon Prime.

"Щоб знайти талант, ми не можемо просто покладатись на традиційні методи рекрутингу", – стверджують в управлінні.

На роботу планують наймати осіб від 18 до 35 років, хоча обіцяють розглянути всі кандидатури.