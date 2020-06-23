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ЦРУ через онлайн-сервисы зовет на работу шпионов

Вторник, 23 июня 2020, 05:16
ЦРУ через онлайн-сервисы зовет на работу шпионов

Центральное разведывательное управление США с помощью развлекательных онлайн-сервисов ищет шпионов для работы во внешней разведке.

Источник: Reuters

Детали: Рекламу с соответствующим призывом управление опубликовало в понедельник. "Начните свою карьеру в ЦРУ и сделайте для страны больше, чем вы когда-либо могли себе представить", – говорится в видео.

В пресс-службе ведомства сообщили, что кампания по привлечению новых разведчиков через интернет планировалась задолго до пандемии.

Отмечается, что, как правило, будущих шпионов ищут с помощью "традиционных методов", таких как ярмарки вакансий.

Рекламу ЦРУ оптимизировали под соответствующие сервисы. Демонстрируется призыв присоединиться в ряды разведчиков на таких видеоплатформах как Hulu, Netflix и Amazon Prime.

"Чтобы найти талант, мы не можем просто полагаться на традиционные методы рекрутинга", – утверждают в управлении.

На работу планируют нанимать людей от 18 до 35 лет, хотя обещают рассмотреть все кандидатуры.

Украинская правда

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Темы: СШАразведкашпионаж
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