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У США коронавірус побороли 1 млн осіб

Вівторок, 23 червня 2020, 06:11

За весь час пандемії у світі зафіксували 9 мільйонів 186 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Вилікувались від хвороби 4 мільйони 916 тисяч, найбільше в США – 1 мільйон осіб. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Померли від ускладнень 474 тисячі хворих. Лідером за числом жертв також є США – 122 тисячі.

За останню добу коронавірус підтвердили у 138 тисяч осіб. Зокрема у США виявили 31,5 тисяч випадків COVID-19, у Бразилії – понад 24 тисяч, в Індії – 13,5 тисяч, у Росії –7,6 тисяч. Також близько 5,3 тисяч випадків зареєстрували у Мексиці та 4,6 тисяч у  Чилі.

Окрім цього, 22 червня від коронавірусу померли 3880 осіб. З них 1044 загинули в Мексиці, 748 – у Бразилії, 363 – у США та 312 летальних випадки в Індії.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


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