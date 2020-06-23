Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США коронавірус побороли 1 млн осіб

Вівторок, 23 червня 2020, 06:11
У США коронавірус побороли 1 млн осіб

За весь час пандемії у світі зафіксували 9 мільйонів 186 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Вилікувались від хвороби 4 мільйони 916 тисяч, найбільше в США – 1 мільйон осіб. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Померли від ускладнень 474 тисячі хворих. Лідером за числом жертв також є США – 122 тисячі.

За останню добу коронавірус підтвердили у 138 тисяч осіб. Зокрема у США виявили 31,5 тисяч випадків COVID-19, у Бразилії – понад 24 тисяч, в Індії – 13,5 тисяч, у Росії –7,6 тисяч. Також близько 5,3 тисяч випадків зареєстрували у Мексиці та 4,6 тисяч у  Чилі.

Окрім цього, 22 червня від коронавірусу померли 3880 осіб. З них 1044 загинули в Мексиці, 748 – у Бразилії, 363 – у США та 312 летальних випадки в Індії.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Нагадаємо: 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: