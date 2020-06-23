В США коронавирус победили 1 млн человек

За все время пандемии в мире зафиксировали 9 миллионов 186 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Вылечились от болезни 4 миллиона 916 тысяч, больше всего в США – 1 миллион человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Умершие от осложнений 474 тысячи больных. Лидером по числу жертв также являются США – 122 тысячи.

За последние сутки коронавирус подтвердили у 138 тысяч человек. В частности, в США обнаружили 31,5 тысяч случаев COVID-19, в Бразилии – более 24 тысяч, в Индии – 13,5 тысяч, в России – 7,6 тысяч. Также около 5,3 тысяч случаев зарегистрировали в Мексике и 4,6 тысяч в Чили.

Кроме этого, 22 июня от коронавируса умерли 3880 больных. Из них 1044 человека погибли в Мексике, 748 – в Бразилии, 363 – в США и 312 летальных случаев в Индии.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: