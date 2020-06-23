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Президент Хорватії не полетить на парад до Путіна через поломку літака

Вівторок, 23 червня 2020, 08:29

Президент Хорватії Зоран Міланович скасував запланований до Москви візит через несправність урядового літака.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на хорватське видання Index.hr.

На рейсі 13 червня 2020 року, який виконувався з метою екстреного медичного транспортування пацієнта з Дубровника в Загреб, сталася поломка державного літака при посадці в аеропорту Дубровника.

Було помічено значні втрати моторного масла з правого двигуна. Ніхто з членів екіпажу чи пасажирів не постраждав, однак експлуатацію літака призупинили.

Ремонт літака планують завершити 24 червня, а це означає, що президент Хорватії не прибуде на парад до 75-річчя завершення Другої світової війни у Москву..

Прессекретар канцелярії президента Нікола Єліч підтвердив, що Зоран Міланович скасував запланований візит до Росії через аварію державного літака і відсутність комерційних рейсів до Росії через пандемію коронавірусу.

"Президент Міланович скасував свою поїздку до Москви через поломку державного літака, який не може бути відремонтований до запланованої поїздки, а комерційні рейси в Росію ще не запущені", - сказав Єліч.

Міланович перебуває з офіційним візитом у Чорногорії, і відразу після його закінчення, він повинен був виїхати в Москву.

Теми: ХорватіяРосіяісторія


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